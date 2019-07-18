Эксперты назвали самые фотографируемые достопримечательности мира

Эйфелева башня стала самой фотографируемой достопримечательностью мира, обойдя Собор Парижской Богоматери, Колизей и небоскреб Бурдж-Халифа. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный сервисом «Облако Mail.ru».

Согласно исследованию, которое провели с помощью компьютерного зрения, специалисты выяснили, что чаще всего туристы фотографируют Эйфелеву башню в Париже, на втором и третьем по популярности местах находятся Колизей и Фонтан Треви в Риме.

В пятерку также входят Храм Святого Семейства в Барселоне и Собор Парижской Богоматери в Париже. Йенский мост в Париже занимает шестое место, Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции — седьмое, Миланский собор — восьмое, Бурдж-Халифа в Дубае — девятое и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции — десятое.