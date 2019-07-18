У Зеленского заявили, что Медведчук им не нужен

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что кум Путина Виктор Медведчук не нужен Офису главы государства и они пытаются отстраниться от него.

«Мы считаем, что нам он (Медведчук — ред.) вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться», — сказал Шефир в интервью изданию «Левый берег», опубликованном в четверг.

Он также сообщил, что не слышал о том, чтобы Медведчук пытался выйти на контакт с Офисом президента.

По его словам, в окружении Зеленского видят угрозу в том, что Медведчук владеет несколькими телеканалами, также в офисе президента намерены разработать законопроект о том, что медиа ресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России.