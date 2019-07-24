Китай выступает за полную ликвидацию ядерного оружия

Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах. Об этом говорится в «Белой книге по нацобороне Китая в новую эпоху», передает Xinhua.

Пекин выступает против применения или угроз применения ядерного оружия в отношении государств, не обладающих им, следует из документа.

Кроме того, Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия. Уточняется, что КНР не участвует в гонке вооружений с какой-либо любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения безопасности.

Отмечается, что Китай по-прежнему решительно выступает против продажи США оружия Тайваню. Решение тайваньской проблемы и осуществление полного воссоединения страны являются фундаментальными интересами китайской нации. Китай придерживается принципа «мирного воссоединения», решительно выступая против любого иностранного вмешательства, следует из документа.