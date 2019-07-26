Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 26 июля, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки – до 25,4873 грн за доллар против 25,5163 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте руглятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,3292 грн против 28,4252 грн накануне.