Снижение ВВП Северной Кореи стало рекордным с 1997 года

Экономика Северной Кореи в 2018 г. сократилась второй год подряд, испытав самый резкий спад за 21 год под влиянием международный санкций, введенных из-за ядерной и ракетной программ Пхеньяна, и засухи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные центробанка Южной Кореи.

ВВП Северной Кореи в прошлом году сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Это худший результат с 1997 г., когда изолированная страна пострадала от голода и экономика сократилась на 6,5%.

В 2017 г. экономика Северной Кореи сократилась на 3,5%.

Банк Кореи использует для своих экономических оценок данные, собранные правительством и разведслужбами. Исследование южнокорейского центробанка включает в себя мониторинг посевов в приграничных районах, наблюдение за дорожным движением и интервью с перебежчиками. Сама Северная Корея не публикует экономические данные.

Внешняя торговля КНДР в прошлом году сократилась на 48,4% в стоимостном выражении, поскольку ужесточение международных санкций привело к падению экспорта почти на 90%. Это худшее падение экспорта с 1991 г., когда ЦБ Южной Кореи начал публиковать данные.

Производство в горнодобывающем секторе сократилось на 17,8% из-за санкций на экспорт угля и минералов. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве наблюдался спад на 1,8% из-за засухи.

Напомним, что в 2017 г. Совет Безопасности ООН проголосовал за усиление санкций в отношении Северной Кореи. Прибыльный экспорт текстиля из КНДР попал под запрет, а поставки топлива в страну были ограничены после проведения Пхеньяном очередного ядерного испытания.

«Санкции, которые были добавлены и усилены в 2017 году, оказали серьезное влияние, в то время как засуха нанесла ущерб сельскохозяйственному сектору, на который приходится более 20% производства», — заявил журналистам Пак Юн Хван, руководитель группы по координации национальных счетов Банка Кореи.

По оценкам южнокорейского центробанка, численность населения Северной Кореи составляла 25,13 млн человек, а годовой доход на душу населения — $1298.