Зеленский прилетел в Одессу эконом-классом

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса авиакомпании МАУ для полета из Киева в Одессу. Об этом в пятницу сообщило одесское издание «Думская».

«Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту», — цитирует издание одного из попутчиков президента.

Офис президента пока не распространил официальный комментарий о поездке главы государства в Одессу. Отметим, что это уже его третий визит в город с момента избрания.