Зеленский сходил в Одессе на пляж с «боевыми водолазами»

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта «Лига смеха» и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

Фото отдыха на пляже появилось на Facebook-странице главы государства 27 июля.

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», — подписано фото на странице Зеленского.

Напомним, что вчера президент прилетел в Одессу эконом-классом.