Новая Рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября

Верховная Рада нового, ІХ созыва начнет работу в период с 24 августа по 6 сентября. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина.
«Заработает (Верховная Рада — ред.) в какой-то из дней в период с 24 августа по 6 сентября», — сказал Герус.
По его словам, многие кадровые назначения в министерствах, ведомствах и на государственных предприятиях начнутся после того, как начнет работать парламент нового созыва.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.
Центральная избирательная комиссия уже обработала 100% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Согласно этим результатам, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей. «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 13,05%, «Батьківщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, ВО «Голос» — 5,82%. Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016