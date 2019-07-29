Новая Рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября

Верховная Рада нового, ІХ созыва начнет работу в период с 24 августа по 6 сентября. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

«Заработает (Верховная Рада — ред.) в какой-то из дней в период с 24 августа по 6 сентября», — сказал Герус.

По его словам, многие кадровые назначения в министерствах, ведомствах и на государственных предприятиях начнутся после того, как начнет работать парламент нового созыва.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.

Центральная избирательная комиссия уже обработала 100% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Согласно этим результатам, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей. «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 13,05%, «Батьківщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, ВО «Голос» — 5,82%. Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер.