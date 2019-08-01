У Зеленского обещают все делать очень быстро

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новое правительство сформируют сразу после первого заседания новой Верховной Рады. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
«Коалициады не будет. Все будет быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента», — заверил он.
Герус также отметил, что если «Голос» захочет, то он может зайти прямо в первый день работы нового парламента в коалицию.
«Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, можно в августе делать, чтобы потом время не тратить. У нас времени не много, Украине нужны быстрые изменения, чтобы общество чувствовало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить, поэтому каждый день будут новые решения», — сказал он.
По словам Геруса, парламент соберется в начале сентября.
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