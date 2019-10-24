Главы двух комитетов Рады инициируют отчет в парламенте главы АМКУ

Заслушать в Верховной Раде отчет Главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева предлагают главы энергетического и экономического комитетов парламента Андрей Герус и Дмитрий Наталуха, входящие в пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг, отмечает Интерфакс-Украина.

Текст его пока отсутствует. Головным комитетом указан экономический, однако помимо него упомянуты еще два — бюджетный и антикоррупционный.

В середине сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее.

«Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК», — сказал тогда глава государства.

С момента президентских выборов Зеленский назначил шесть из восьми госуполномоченных АМКУ, в том числе первым замглавой комитета — доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им. Гетьмана Ирину Копайгору, а замглавой — начальника Управления экономического анализа АМКУ Дарью Чередниченко.

Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.

Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет.

«Глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Глава АМКУ имеет право заявить о своей отставке президенту Украины», — говорится в законе.

Ранее Герус критиковал работу Терентьева на посту антимонопольного ведомства.