Десятки людей погибли в результате подрыва на мине автобуса в Афганистане

На западе Афганистана в результате подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул — Герат — Кандагар.

Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, в результате случившегося не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Днем ранее еще один взрыв произошел в провинции Кандагар. На территории рынка в уезде Спинбулдак взорвался заминированный мотоцикл. Погибли трое детей, еще 23 человека получили ранения. Среди раненых — шестеро детей.