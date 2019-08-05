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Из-за непогоды в Украине обесточены 83 населенных пункта

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Из-за непогоды в Украине обесточены 83 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях, а именно: Донецкая — 37, Запорожская — 21, Луганская — 21 и Днепропетровская — 4», — говорится в сообщении.

Кроме того в Лисичанске (Луганская область) произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тыс. абонентов.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

непогода, ГСЧС
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