Иностранцы уже скупили ОВГЗ на 88 миллиардов гривен

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,3 миллиарда гривен, или на 1,5%, — до 87,7 миллиарда гривен.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 81,3 миллиарда гривен, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Напомним, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос только на 1,13 миллиарда гривен, или на 21,7%.