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Дело Окружного админсуда это давление на суд и ничего больше, - юрист

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Дело Окружного админсуда это давление на суд и ничего больше, - юрист

Адвокат Андрей Заяц не видит в деле Окружного адмисуда Киева (ОАСК) иных мотивов, кроме желания так называемых антикоррупционных органов надавить на судей.

«Происходит давление на суд, уполномоченный рассматривать дела, стороной которых являются непосредственно органы, которые на сегодняшний день и осуществляют это надуманное расследование… За последние 3 года это не первый обыск в ОАСК и все теми же органами. Сейчас просто придумали какое-то новое производство и снова провели под него обыск. Каких-либо преступных действий или каких-то незаконно принятых решений зафиксировано не было. Какую цель они преследуют, непонятно. Кроме давления на суд, я не вижу другой цели» - заявил он Капиталу.

Юрист также высоко оценил профессиональный уровень работы судей Окружного админсуда.

«Судя по моей юридической практике, то это точно не самый худший суд в стране. Касательно принятию решений, то явно незаконных я не вижу», - отметил адвокат.

Эксперт также поддерживает предложение о том, чтобы руководители НАБУ и ГПУ ушли в отставку и дело Окружного аминсуда расследовали новые люди для того, чтобы у общества было доверие к результату этого расследования.

«Судя по нескольким годам деятельности НАБУ, само существование этого органа себя не оправдало. На сегодняшний день существует множество антикоррупционных органов, но результата мы не видим вообще, - отметил он.

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Напомним, 26 июля следователи НАБУ и прокуратуры провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева. В тот же день на специальной пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник и начальник управления ГПУ Сергей Горбатюк заявили, что следственные действия связаны с фактами коррупции и вмешательства руководства ОАСК в деятельность госорганов.

НАБУ, ОАСК
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