23 человека пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом СМИ сообщили в экстренных службах.
Как отмечается, среди них девять детей. Возраст детей — от двух до девяти лет.
Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.
Ранее в подмосковном аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь.
На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.
По последней информации, пассажирский самолет совершил посадку в поле после столкновения со стаей птиц.
В результате попадания птиц в оба двигателя выключились, экипаж произвел посадку вне полосы.
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