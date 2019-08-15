23 человека пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом СМИ сообщили в экстренных службах.

Как отмечается, среди них девять детей. Возраст детей — от двух до девяти лет.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Ранее в подмосковном аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

По последней информации, пассажирский самолет совершил посадку в поле после столкновения со стаей птиц.

В результате попадания птиц в оба двигателя выключились, экипаж произвел посадку вне полосы.