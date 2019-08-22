Украина готовит трех россиян для обмена

Граждане РФ Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг их адвокат Валентин Рыбин.
«Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время», — сказал он. Рыбин уточнил, что речь в том числе идет о гражданах РФ Одинцове, Баранове, которые были признаны в Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, а также об известном по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе Мефедове, на данном этапе обвиняемом в сепаратизме и отпущенном под залог 19 августа.
По словам адвоката, в списке есть и другие лица, но фамилии остальных он не уточнил. «Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен», — добавил Рыбин.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в результате телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе моряками, задержанными во время инцидента в Керченском проливе. По информации издания, ссылавшегося на источник, обмен может состояться до конца августа.
Месяц назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой получила от нее список из 35 граждан России, которые удерживаются на территории Украины. Со своей стороны она передала список из 150 украинцев, которые по ее данным, задержаны на российской территории.
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