Войти
В Кремле подтвердили, что ведут переговоры по обмену пленными
резонанс
В Кремле подтвердили, что ведут переговоры по обмену пленными
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
дружба народов
Зеленский назвал условия для возврата России в G8

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

АМКУ начал рассмотрение заявки «Метинвеста» на покупку активов «Донецкстали»

229
АМКУ начал рассмотрение заявки «Метинвеста» на покупку активов «Донецкстали»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июле текущего года начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговой компанией группы «Метинвест», свыше 50% в уставном капитале ООО «Индастриал коал холдинг» LTD (ICH) и ООО «Шахта «Свято-Покровская № 3» (Покровск, Донецкая обл.).

«Эти концентрации является частью сделки, целью которой является приобретение контроля над субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в Украине в сфере добычи и реализации коксующегося угля, шахтостроения и ряда других видов деятельности», — указано в сообщении ведомства в четверг.

Согласно ему, в сделку входит также опосредованное приобретения Metinvest контроля над ЧАО «Автопредприятие «Укрбуд» (Покровск, Донецкая обл.) и ЧАО «Шахтостроймонтажное управление № 1» (Курахово, Донецкая обл.).

Читайте также: У государства заберут 18 млрд грн и отдадут Коломойскому, — экс-глава НКРЭКУ

Как сообщил АМКУ, указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки коксующегося угля, его концентрата, горно-шахтного оборудования и расходных материалов для шахт.

В связи с этим ведомство просит присылать замечания и предложения до 22 сентября этого года.

АМКУ, Метинвест, Донецксталь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016