АМКУ начал рассмотрение заявки «Метинвеста» на покупку активов «Донецкстали»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июле текущего года начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговой компанией группы «Метинвест», свыше 50% в уставном капитале ООО «Индастриал коал холдинг» LTD (ICH) и ООО «Шахта «Свято-Покровская № 3» (Покровск, Донецкая обл.).
«Эти концентрации является частью сделки, целью которой является приобретение контроля над субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в Украине в сфере добычи и реализации коксующегося угля, шахтостроения и ряда других видов деятельности», — указано в сообщении ведомства в четверг.
Согласно ему, в сделку входит также опосредованное приобретения Metinvest контроля над ЧАО «Автопредприятие «Укрбуд» (Покровск, Донецкая обл.) и ЧАО «Шахтостроймонтажное управление № 1» (Курахово, Донецкая обл.).
Как сообщил АМКУ, указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки коксующегося угля, его концентрата, горно-шахтного оборудования и расходных материалов для шахт.
В связи с этим ведомство просит присылать замечания и предложения до 22 сентября этого года.
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