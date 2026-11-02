Гривня потребує дедалі більше доларів: НБУ витратив рекордні $6 млрд на стримування девальвації

Національний банк України у жовтні 2026 року продав на валютному ринку майже $6 млрд, встановивши історичний місячний рекорд. Попри масштабні інтервенції, гривня п'ять разів оновлювала історичний мінімум щодо долара, свідчать дані регулятора.

За останній тиждень жовтня НБУ продав $1,82 млрд — найбільший тижневий обсяг за всю історію спостережень. Це приблизно 30% усіх валютних інтервенцій за місяць. Попередній місячний рекорд було встановлено у вересні, коли регулятор продав $5,52 млрд.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив посилення тиску на гривню збільшенням бюджетних видатків та скороченням валютних надходжень від аграрного й металургійного секторів через пошкодження логістичної інфраструктури.

За даними Нацбанку, протягом січня–жовтня попит клієнтів на іноземну валюту зріс приблизно на $16 млрд, або щонайменше на 25%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас пропозиція валюти збільшилася лише на $2 млрд.

Експортна виручка за десять місяців зросла з $36 млрд до $38 млрд, що свідчить про значно повільніше збільшення валютних надходжень порівняно з потребами економіки.

На тлі зростання попиту офіційний курс гривні 28 жовтня досяг історичного мінімуму — 45,6008 грн за долар. На готівковому ринку наприкінці місяця американська валюта коштувала близько 46,57 грн.

Міжнародні резерви України на початок жовтня становили $47,1 млрд, що, за оцінкою НБУ, відповідало приблизно чотирьом місяцям майбутнього імпорту та перевищувало мінімальний рівень достатності за методологією МВФ.

Зростання валютних інтервенцій посилює залежність стабільності гривні від регулярного надходження міжнародної фінансової допомоги. Водночас обсяги продажу валюти не дорівнюють скороченню резервів, які поповнюються коштом зовнішнього фінансування.

Якщо попит на валюту залишатиметься високим, а експортні надходження не зростатимуть відповідними темпами, НБУ може зіткнутися з необхідністю допустити подальше послаблення гривні або продовжувати масштабні інтервенції.

Таким чином, рекордні продажі валюти поки дозволяють регулятору стримувати різкі курсові коливання, однак водночас демонструють зростання вартості підтримання відносної стабільності гривні.