Мінагро: У межах програми "Доступні кредити" цього року агропідприємства отримали майже 56 млрд грн кредитів

Цього року 8 054 агропідприємства отримали 55,98 млрд грн кредитів у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

Із 1 січня сільгоспвиробники можуть оформити або продовжити кредитування за цією програмою за умови реєстрації в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Станом на 29 жовтня в ДАР зареєструвалися 7 526 агропідприємств, які беруть участь у програмі. Вони залучили понад 52,6 млрд грн кредитних коштів.

Топ-5 областей за обсягами кредитування в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%":

Одеська область ‒ 7,89 млрд грн для 1 011 агропідприємств.

Київська область ‒ 5,35 млрд грн для 681 агропідприємства.

Вінницька область ‒ 5,20 млрд грн для 887 агропідприємств.

Кіровоградська область ‒ 5,19 млрд грн для 954 агропідприємств.

Харківська область ‒ 3,93 млрд грн для 479 агропідприємств.

Загалом від початку року 14 112 агропідприємств залучили понад 135,56 млрд грн кредитних коштів за всіма програмами фінансування.