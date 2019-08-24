В Марше защитников Украины приняли участие около 12 тысяч человек

В Марше защитников Украины в столице приняли участие около 12 тысяч человек.
Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
«По акции, которая проходила сейчас, было несколько составляющих, примерно 12 тысяч принимали участие непосредственно в шествии и около 20 тысяч граждан было на тротуарах вдоль маршрута движения. Вообще на пике, на Майдане, по нашим предварительным подсчетам, до 50 тысяч человек было», — сообщил Крищенко.
Участники марша прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, потом пришли на Майдан Независимости, где провели перформанс в поддержку военнопленных и спели Государственный Гимн Украины. После этого часть людей ушла на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне по погибшим участникам боевых действий.
По предварительным данным организаторов, в Марше защитников Украины приняли участие более 15 тысяч человек.
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