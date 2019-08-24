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Зеленский дал ордена 24 иностранцам

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Зеленский дал ордена 24 иностранцам

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины 24 граждан иностранных государств, среди которых депутаты парламентов и представители украинской диаспоры. Текст соответствующего указа № 622 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.

Президент постановил отметить государственными наградами граждан иностранных государств за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден президент Стортинга Королевства Норвегии в 2013-2018 годах Олемик Томмессен, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени — почетный генеральный консул Украины в Венгрии Шандор Рот, орденом князя Ярослава Мудрого V степени — руководитель дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918-1921 годах Франц-Ксаверий Бонн (посмертно), президент Всемирного конгресса украинцев (Канада) Павло Грод и президент СКУ в 2008-2018 годах (Канада) Евгений Чолий.

Кроме того, орденом «За заслуги» III степени награждены депутат Национальной ассамблеи Уэльса (Великобритания) Мик Антонив, депутат Ассамблеи Республики Португалия, председатель группы дружбы «Украина-Португалия» Рикарду Мануепя да Силву Монтейру Бешигу, генеральный секретарь Греко-Украинской Палаты (Греческая Республика) Герасимос-Николаос Бугас, депутат парламента, председатель многопартийной парламентской группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании Джон Флесби Лоуренс Виттингдейл, почетный консул Украины в городе Познань (Республика Польша) Витольда Горовский, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд, советник администрации внешних сношений французской сообщества Бельгии «Валония-Брюссель Интернасьональ» (Королевство Бельгия) Зенон Коваль, председатель благотворительного фонда Search Foundation (Великобритания) Бертран Коста, президент фонда Голодомора-геноцида, город Чикаго (США) Мыкола Кочерга, священник Украинской греко-католического прихода, Варшава (Польша) Ян Петро Кушка, депутаты парламента Великобритании Полин Элизабет Летем и Стюарт Малколм Мак-Доналд, украинского общественного деятеля (Республика Польша) Андрей Ментух и директор Центра украинистики имени Николая Зерова, профессор Университета имени Монаша, город Мельбурн (Австралия) Марк Павлишин.

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Вместе с ними орденом княгини Ольги I степени награждены депутат Европарламента Сандра Калниете, орденом княгини Ольги III степени — председатель женской общины украинок Молдовы Валентина Морару.

Также отличием президента Украины — Крестом Ивана Мазепы награждены вице-президента Всемирного конгресса украинцев, президент общественной организации «Четвертая волна» (Канада) Анна Кисиль, украинский тележурналист, телепродюсер, общественный деятель (Канада) Юрий Клюфас и историк, профессор отделения политических и экономических наук Королевского военного колледжа Канады Любомир Луцюк.

орден, Владимир Зеленский
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