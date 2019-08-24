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Житель США выиграл чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

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Житель США выиграл чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

В финском городе Оулу в пятницу состоялся ежегодный чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Финальные состязания прошли на одной из центральных площадей города.

Победа на первенстве в этот раз досталась Робу «Маркизу» Месселу из США, который получил самые высокие оценки жюри. Всего понаблюдать за состояниями на площади Ротуаари в Оулу собрались 3 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Финалу предшествовал квалификационный раунд, по итогам которого было отобрано 10 участников, которые присоединились в финале к победителям национальных чемпионатов по игре на воображаемой гитаре, ранее отобранным жюри.

В финале участникам нужно изобразить игру на гитаре под аккомпанемент двух композиций в двух раундах. Никакой гитары у них в руках при этом нет, но им нужно вести себя так, как будто она есть. Длительность каждой из композиций для выступления составляет 60 секунд, причем первая выбирается «гитаристом» самостоятельно, а вторую предлагают организаторы, и ее музыкант впервые слышит лишь на сцене.

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Победителю чемпионата в качестве приза вручают уже настоящую гитару, изготовленную финскими мастерами. Цель соревнований, которые впервые состоялись в 1996 году, напрямую с музыкой не связана. Как утверждают организаторы, она заключается в том, чтобы «поддержать мир во всем мире». «Если бы все люди играли на воображаемой гитаре, прекратились бы войны, изменение климата и всему плохому был бы положен конец», — уверены в оргкомитете.

В прошлом году чемпионский титул достался Нанами Нагура из Японии. За более чем 20 лет в целом ряде стран появились национальные соревнования по игре на воображаемой гитаре. Помимо Японии, Канады, США и Германии, теперь они проводятся также в Австралии и Великобритании.

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