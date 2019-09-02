На Донбассе погиб украинский военный

Сегодня, 2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил в результате враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили обстрел недалеко Водяного из стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли окрестности Новотошковского из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 1 сентября, 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.