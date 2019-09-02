США продолжат поддерживать Украину по вопросам безопасности, - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности. Об этом он заявил в Варшаве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина.

По словам Пенса, США будут продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая оккупированный Крым.

«Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым», — сказал Пенс.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой», — сказал Зеленский.