Рада направила в КСУ закон о сокращении ВР до 300 нардепов

Верховная рада 3 сентября направила в Конституционный суд Украины законопроект № 1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.
Направление законопроекта в суд поддержали 258 парламентариев.
В частности, проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.
«Конституционный состав Верховной рады Украины — триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет», — указано в тексте документа.
Также Зеленский предлагает этим проектом закона внести изменения в статью 77 и закрепить пропорциональную избирательную систему.
«Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом», — сказано в проекте закона.
Данный законопроект глава государства внес в Раду 29 августа.
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