Рада направила в КСУ закон о сокращении ВР до 300 нардепов

Верховная рада 3 сентября направила в Конституционный суд Украины законопроект № 1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Направление законопроекта в суд поддержали 258 парламентариев.

В частности, проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.

«Конституционный состав Верховной рады Украины — триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет», — указано в тексте документа.

Также Зеленский предлагает этим проектом закона внести изменения в статью 77 и закрепить пропорциональную избирательную систему.

«Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом», — сказано в проекте закона.

Данный законопроект глава государства внес в Раду 29 августа.