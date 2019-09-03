ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

Германия выделила еще EUR1 млн на гуманитарные проекты, которые осуществляет Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по отношению к жителям Донбасса.
«Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллион евро», — сообщило посольство ФРГ в Украине.
В диппредставительстве отметили, что таким образом УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия гуманитарной помощи, направленные на людей на востоке Украины, которые «страдают от конфликта с обеих сторон линии разграничения». Среди таких мероприятий — ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения, консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.
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