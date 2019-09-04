Кремль не будет анонсировать дату обмена между Россией и Украиной, - Песков

Кремль не будет анонсировать дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной из-за чувствительности темы. Об этом заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — сказал Песков.
Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Отметим, ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что процесс обмена удерживаемыми между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.
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