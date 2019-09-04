Кабмин дал добро на увольнение Кличко

Кабинет министров согласовал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщили народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и экс-депутат Сергей Лещенко
«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — все», — написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.
«Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли», — написал Лещенко.
Как сообщалось, Офис президента Украины обращался в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко еще во времена правительства Гройсмана.
В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству.
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