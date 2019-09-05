На заседание фракции «Слуга народа» приходили президент, министры и генпрокурор

Фракция «Слуга народа» в четверг собралась на заседание при участии президента Украины Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции „Слуга народа“, президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента — Ред.) господин Богдан», — рассказал член фракции «Слуга народа» Сергей Швец журналистам в четверг вечером.

Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.

По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

Швец рассказал, что на встрече идут «горячие дискуссии» с тем, чтобы придти к консенсусу по «болезненным вопросам», однако он ушёл от ответа о том, какие это вопросы.

Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.

Отвечая на вопрос, о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: «Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции».

В настоящее время заседание фракции закончилось.