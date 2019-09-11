Зеленский хочет добавить полномочий директору ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает не делить полномочия директору Государственного бюро расследований с заместителями.

Об этом идет речь в законопроекте №2116 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который 10 сентября появился на сайте Верховной Рады

В случае принятия законодательной инициативы, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определяет существующий закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР предлагается исключить, зато директору хотят добавить полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР.

"Директор Государственного бюро расследований назначается на должность Президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса", - говорится в законопроекте.

Кроме этого, Зеленский предлагает закрепить полномочия директора принимать решения о наложении дисциплинарного взыскания на работников ГБР на основании решения соответствующей комиссии. В действующем законе такое решение принимает дисциплинарная комиссия без участия директора.

Президент хочет закрепить статус ГБР как государственного правоохранительного органа вместо центрального органа исполнительной власти.