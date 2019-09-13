Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенк пришёл 13 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.

«Порошенко пришел на допрос», — подтвердила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь ГБР Анжеликиа Иванова.

При этом Иванова не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.