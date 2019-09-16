Коломойский блокирует приватизацию «Центрэнерго», - Кушнирук

Игорь Коломойский полностью контролирует госкомпанию «Центрэнерго» и не заинтересован в ее приватизации. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, сообщают Украинские Новости.
По словам эксперта, из-за коррупционных схем Игоря Коломойского в «Центрэнерго» госкомпания несет значительные убытки и приближается к банкротству, что, очевидно, является целью олигарха. «Центрэнерго» находится в списке предприятий, подлежащих приватизации, и в случае его банкротства, оно станет непривлекательным для инвестора, что позволит Коломойскому продолжить на нем зарабатывать.
«Фактически этими действиями блокируется дальнейшая возможность для приватизации „Центрэнерго“, так как оно погружается в убытки и в долги», — заявил Кушнирук.
По его мнению, олигарх не имеет заинтересованности также и в покупке «Центрэнерго», ему достаточно хранить над ним контроль и обеспечивать его работу в собственных интересах.
«Ситуация с „Центрэнерго“ интересна тем, что Коломойскому и не нужно, чтобы эта компания была, во-первых, приватизирована, во-вторых, чтобы он ее купил. Ему достаточно просто, чтобы государственная компания находилась под его контролем и действовала в его интересах», — констатировал Кушнирук.
Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.
Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время электроэнергия государственного «Центрэнерго» продается с убытком ферросплавным, горно-металлургическим и химическим предприятиям Коломойского — при себестоимости 1,9 грн за кВт-ч, электроэнергия продается по цене 1,3-1,9 грн за кВт-ч. Совладелец компании «Енергомережа» Дмитрий Крючков утверждал, что только за два месяца работы менеджеров Коломойского на «Центрэнерго» ущерб государственной компании составил 1,3 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016