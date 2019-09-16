Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА и городских структур

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция «Слуга народа»), бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

«...я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева В.Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен», — написал Ткаченко на своей странице в Фейсбук в понедельник.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, «так и не были доведены до финального завершения», «ни одного вора — за решеткой».

Ткаченко вновь выразил убеждение, что Киев нуждается в перезагрузке. «Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона „О столице“ и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе», — подытожил он.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.