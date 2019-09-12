У Зеленского хотят провести досрочные выборы мэра Киева и городского совета

Партия президента «Слуга народа» выступает за полное обновление руководства города Киева. Как сообщил в четверг депутат Верховной Рады от СН Александр Ткаченко, это будет сделано на основе нового закона о столице.
«В ближайшее время предложение будет вынесено на голосование Верховной Рады», — цитирует его ТАСС.
Ткаченко также обратил внимание, что в четверг Киевсовет в очередной раз не смог собраться на заседание. «Это свидетельствует о фактической импотенции киевской власти, недееспособности мэра в управлении городом, — сказал он. — Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне».
В четверг Киевсовет не смог начать работу из-за отсутствия кворума. В этой связи нынешний мэр и одновременно глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко объявил о начале консультаций с руководителями фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий городского совета.
На минувшей неделе правительство уже одобрило увольнение Кличко с должности председателя КГГА.
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