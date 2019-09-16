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Правительство не рискнуло существенно увеличить прожиточный минимум

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Правительство не рискнуло существенно увеличить прожиточный минимум

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн составит 2027 гривен. В то же время Кабинет министров «должен осуществить решительные шаги» по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривне.

Об этом говорится в тексте проекта закона о государственном бюджете на 2020 год, сообщает ЭП.

Также отмечается, что с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, с 1 декабря — до 2189 гривен.

Для детей до 6 лет данный показатель составит: с 1 января 2020 года — 1779 гривен, с 1 июля — 1859 гривен, с 1 декабря — 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 гривен, с 1 июля — 2318 гривен, с 1 декабря — 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 гривны, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривны, с 1 декабря — 1769 гривен.

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«Кабинету Министров предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривну с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», — говорится в тексте законопроекта.

Напомним, что выступая в Верховной Раде перед своим назначением премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован «неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ...»

прожиточный минимум, бюджет-2020
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Понедельник, 16 сентября 2019
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