Правительство не рискнуло существенно увеличить прожиточный минимум

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн составит 2027 гривен. В то же время Кабинет министров «должен осуществить решительные шаги» по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривне.
Об этом говорится в тексте проекта закона о государственном бюджете на 2020 год, сообщает ЭП.
Также отмечается, что с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, с 1 декабря — до 2189 гривен.
Для детей до 6 лет данный показатель составит: с 1 января 2020 года — 1779 гривен, с 1 июля — 1859 гривен, с 1 декабря — 1921 гривна;
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 гривен, с 1 июля — 2318 гривен, с 1 декабря — 2395 гривен;
трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 гривны, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен;
лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривны, с 1 декабря — 1769 гривен.
«Кабинету Министров предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривну с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», — говорится в тексте законопроекта.
Напомним, что выступая в Верховной Раде перед своим назначением премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован «неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ...»
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