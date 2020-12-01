С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум.

Об этом говорится в ст. 7 закона о госбюджете на 2020 год.

Так, с 1 декабря он составит 2189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:

для детей до 6 лет 1921 гривна;

для детей от 6 до 18 лет 2395 гривен;

для трудоспособных лиц - 2270 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.

Это третье повышение прожиточного минимума в 2020 году. Первое было с 1 января, второе - с 1 июля. От прожиточного минимума зависят пенсии украинцев и другие выплаты.