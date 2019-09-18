У Украины есть новые идеи по поводу амнистии на Донбассе

Новые подходы в вопросе амнистии участников конфликта в Донбассе могут быть использованы в Украине. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.
«Амнистия. Есть разные варианты подхода. Есть наработки предшественников... и есть новые подходы», — сказал Пристайко. Он подчеркнул, что вариант проведения амнистии участников конфликта на востоке страны, который будет выбран властью, зависит от того, «на сколько гибким будет украинский народ, украинские депутаты и правительство», а также на сколько далеко готова зайти страна в решении этого вопроса. В то же время он признал, что есть и «красные линии» в этом вопросе, которые Киев не перейдет, пояснив, что амнистированы не будут «те, кто убивал и издевался».
По словам Пристайко, Владимир Зеленский в рамках своего плана по Донбассу предлагает развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения. «Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», — сказал он.
Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, план Зеленского включает в себя построение сильной экономики, консолидированного государства и сильной армии, однако не предполагает военный путь решения конфликта. «Задача наша — не допустить кровопролития. ...Это короткий план Зеленского», — подытожил министр.
Ранее 18 сентября командующий Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения.
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