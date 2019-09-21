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В Нью-Йорке прошла масштабная акция по защите климата

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Более 60 тыс. человек участвовали в демонстрации в поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями, проходившей на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Я люблю Нью-Йорк. Шестьдесят тысяч человек принимают участие в шествии за изменения, и народ прибывает", - написал он в пятницу днем. В то же время шестнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг, выступавшая со сцены в нью-йоркском Бэттери-парке, сказала о том, что на улицы города вышло 250 тыс. ее сторонников. Телекомпания CNN при этом подчеркивает, что изначально акция была рассчитана на участие не более 5 тыс. активистов.

Ранее Тунберг заявила, что по всему миру с 20 по 27 сентября пройдут более 5 тыс. акций в рамках глобальной климатической забастовки. Акции начались в канун открывающегося в понедельник в ООН Саммита по мерам в области изменения климата.

В конце августа Тунберг прибыла в Нью-Йорк для участия в мероприятиях под эгидой ООН. Для того, чтобы пересечь Атлантический океан, она использовала экологически чистый вид транспорта - спортивную яхту Malizia II. Путешествие под парусом заняло около месяца.

Грета Тунберг в марте была номинирована на Нобелевскую премию мира шведскими и норвежскими парламентариями. В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "Забастовка школы ради климата". С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В декабре прошлого года она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице (Польша).

климат
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