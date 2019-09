В Нью-Йорке прошла масштабная акция по защите климата

Более 60 тыс. человек участвовали в демонстрации в поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями, проходившей на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Я люблю Нью-Йорк. Шестьдесят тысяч человек принимают участие в шествии за изменения, и народ прибывает", - написал он в пятницу днем. В то же время шестнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг, выступавшая со сцены в нью-йоркском Бэттери-парке, сказала о том, что на улицы города вышло 250 тыс. ее сторонников. Телекомпания CNN при этом подчеркивает, что изначально акция была рассчитана на участие не более 5 тыс. активистов.

WATCH: Thousands of people gather in the streets of New York City for today's #ClimateStrike march, joining millions of others in demonstrations demanding action on climate change worldwide.https://t.co/mWRt3d0p5p



(Video: Gale Brewer) pic.twitter.com/uVBpH98UUu