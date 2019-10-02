«Северный поток – 2» может быть достроен через 4-5 недель

На завершение строительства «Северного потока — 2» требуется еще 4-5 недель, проект будет реализован в любом случае, сообщил журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели» глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь — декабрь, это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени нужно «Газпрому» на завершение строительства.

«Если не получим разрешение от Дании, мы обойдем через нейтральные воды», — сказал он, добавив, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании. «Не могу сказать, будет ли критический момент для сроков проекта. Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его», — заключил он.