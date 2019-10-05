Войти
Генпрокуратура пересматривает дела по Burisma, в том числе касающееся Хантера Байдена
резонанс
Генпрокуратура пересматривает дела по Burisma, в том числе касающееся Хантера Байдена
МИД анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными с Россией
дружба народов
МИД анонсировал новый «масштабный обмен» заключенными с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, - Наливайченко

380
Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, - Наливайченко

Председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что сделает Украину энергетически зависимой. Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко, экс-глава Службы безопасности Украины в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Депутат сообщил, что по инициативе Андрея Геруса в конце сентября в законодательство была внесена правка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался уже с 1 октября.

«Предупреждаю касательно восстановлению бизнеса, энергетического бизнеса со страной-агрессором. С 1 октября, уважаемые телезрители, уважаемые граждане Украины, нам уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, ничего другого не додумался предложить, как сам тайком восстановил, вдумайтесь, импорт электричества, которое, кстати, с ноября 2015 не экспортировалось в страну, откуда вы думаете? — из Российской Федерации», — сказал Наливайченко.

Он обратил внимание на недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором, и заметил, что импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля.

«Вот я сейчас как парламентарий уже встречаюсь с американскими партнерами ... Они прямой речью спрашивают: как так могло случиться, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин, гражданин России, который находится под американскими санкциями как раз за агрессию против нас с вами, восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этой Верховной Рады? Как это может быть?», — сказал Наливайченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Читайте также: Стало известно, кто может занят место Курта Волкера

Ряд енергроекспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.

Валентин Наливайченко, Андрей Герус, элеткроэнергия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 5 октября 2019
Пятница, 4 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016