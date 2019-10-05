Стало известно, кто может занят место Курта Волкера

Спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины вместо Курта Волкера может стать 72-летний Майкл Костив.
Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на высокопоставленные американские источники
По данным издания, сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.
Отмечается, что сейчас продолжаются консультации по этому поводу.
«Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности», — пишет издание.
72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала.
В статье о Костиве в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 года он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того, как Костив подал в отставку, обвинения были сняты.
После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций — Chevron, в которой в 2001-2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.
В 2004-2006 гг. Костив был советником директора ЦРУ.
С 2006-го по 2011-й гг. он был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.
«По словам наших информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу», — пишет «Зеркало недели».
С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.
Кроме украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.
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