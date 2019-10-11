Половина украинцев считают новую власть лучше предыдущей

48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% — что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% — что она хуже предыдущей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.

В целом, характеризуя действия власти, 41,5% респондентов считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать.

29% опрошенных полагают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается. Еще 20% убеждены, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их надежды, а 5% — что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% — что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% — что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% — на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.