Половина украинцев считают новую власть лучше предыдущей

48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% — что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% — что она хуже предыдущей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.
В целом, характеризуя действия власти, 41,5% респондентов считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать.
29% опрошенных полагают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается. Еще 20% убеждены, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.
23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их надежды, а 5% — что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% — что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% — что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.
При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.
54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% — на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.
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