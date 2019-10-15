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Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1

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Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1

Министерство экономики не проводило оценку влияния налоговых изменений, предложенных в законопроектах 1210 и 1210-1. Об этом в интервью изданию the page рассказал руководитель ведомства Тимофей Милованов, который также признался, что не читал законопроектов, вызвавших негативную реакцию бизнеса.

«Конкретную оценку этим законопроектам я не могу дать, потому что я не смотрел на них. Я знаю, что там определенные расчеты с обеих сторон; нужно более осторожно к ним относиться. До внедрения есть время. Надо сделать хорошо, а не как бывает», — сообщил Милованов в интервью изданию.

Милованов признался, что инициативы, касающиеся налоговых изменений, необходимо детально просчитывать, однако пока этого сделано не было. «Мы еще не посчитали. Кстати, это тоже изменение, потому, что, наконец мы начинаем считать влияние на рабочие места, экономику, инвестиции, экспорт, цены. Если бы мы все это считали, а потом принимали законы, мы бы жили в другой стране. А если бы мы хорошо считали, мы совсем в другой стране бы жили», — заключил министр.

Милованов также выразил надежду на то, что со временем ведомство сможет анализировать законодательные инициативы, которые касаются экономики, до их подачи в парламент.

Напомним, представители бизнеса, объединения предпринимателей и отраслевые ассоциации ранее высказывали претензии по поводу налоговых инициатив нового состава Верховной Рады. В частности законопроекты 1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции «Слуга народа», помимо прочего, предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Руководитель профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев признал, что законопроекты требуют доработки и будут изменены примерно на 60%. Несмотря на это депутаты рекомендовали ВР принять законопроекты в первом чтении без изменений, а все правки планируют внести до второго чтения. Это, по мнению бизнеса, ограничивает возможность вносить изменения.

налоги, Минэкономики, законопроекты, Тимофей Милованов
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