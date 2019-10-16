Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в процесс импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство AFP.
По его словам, он не будет вмешиваться в событие в отличие от других стран.
«Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попробовать», — заявил президент.
Напомним, президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют американского президента в давлении на президента Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Кроме того, Трамп заявил, что Украине "следует провести расследование "по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам американского лидера, он бы порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование.
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