Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Америка будет активнее вовлечена в процессы мирного урегулирования войны на Донбассе и деоккупации Крыму после назначения отдельного должностного лица по этим вопросам в Госдепе США.

Об этом он заявил на совместном брифинге с госсекретарем США Майклом Помпео 31 января.

«Это знаковый визит, демонстрирующий последовательную и всестороннюю поддержку нашего государства со стороны США.

США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы благодарны за позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этому вопросу отдельного должностного лица из Государственного департамента», — сказал глава государства.

Он добавил, что Украина рассчитывает на участие американских компаний в разработке участков черноморского шельфа.

По словам Зеленского, ситуация с импичментом Трампа не ухудшила отношения Украины и США.