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Забастовки и демонстрации парализовали Барселону в пятницу

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Забастовки и демонстрации парализовали Барселону в пятницу

Тысячи человек вышли на улицы Барселоны, где одновременно проходит не менее пяти маршей протеста, а также всеобщая забастовка студентов и рабочих, движение в городе парализовано, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Участники массовых акций протеста поджигают автомобильные шины, заблокировали десятки автодорог и шоссе, ведущих в сторону Франции. Нарушено или полностью прервано движение приграничного железнодорожного транспорта, а также междугородное железнодорожное сообщение.

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В аэропорту Барселоны уже отменили не менее 57 рейсов из-за забастовки, устроенной профсоюзами. Также в пятницу в Барселоне закрыты многие магазины и предприятия, для посещения закрыта известнейшая достопримечательность города — собор Саграда Фамилия. Из-за акций протеста проход к собору невозможен.

К пятничным акциям присоединились каталонские фермеры на тракторах, которых мобилизовали выступающие за независимость Каталонии от Испании организации «Национальная каталонская ассамблея» и Omnium Cultural.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.

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Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами «Барселона» и «Реал Мадрид», который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

протесты, Барселона
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Пятница, 18 октября 2019
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