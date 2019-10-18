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Рада хочет выделить дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военным и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019

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Рада хочет выделить дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военным и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019

Верховная Рада намерена выделить дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен — шахтерам в 2019 году.
За законопроект № 2283 в первом чтении о внесении изменений в госбюджет на 2019 год проголосовали 273 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Ключевой задачей этих изменений является решение первоочередных задач и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

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Изменения учитывают крайнюю необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности: выделено дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт» в сумме 1,0 млрд гривен; учитывая приоритетность обеспечения обороны Украины правительство повысило уровень денежного обеспечения военнослужащих (расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд гривен); увеличено финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн гривен.

На основе анализа выполнения показателей бюджета текущего года было осуществлено перераспределение средств по различным бюджетным программам.

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Так, по предложению Министерства социальной политики повышено финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн гривен).

Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787,0 млн гривен).

По предложению Министерства развития общин и территорий увеличены расходы на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья (на 300,0 млн гривен) и на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья — 200,0 млн гривен за счет уменьшения Государственного фонда регионального развития.

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Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн гривен.

Также произошло перераспределение из-за задержек в создании Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, финансирование которого в 2019 году снижено на 800 млн гривен до 200 млн гривен.

Анализ доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этом году не будут выполнены из-за укрепления курса гривны.

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Поэтому в проекте изменений в госбюджет предусмотрено снижение плана доходов на 20,4 млрд гривен, в том числе именно из-за уменьшения плановых поступлений от НДС на импортные товары и ввозной пошлины в результате укрепления гривны к доллару.

Причем это снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд гривен.

 

Верховная Рада, шахтеры, бюджет
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