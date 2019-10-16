Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Барселону

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Барселону (Испания) из-за массовых протестов в то время, как сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

Генеральное консульство Украины в Барселоне сообщает, что на 17 и 18 октября в городе запланированы массовые протесты, поэтому ожидается ухудшение ситуации с безопасностью и затруднение работы транспорта.

В связи с этим консульство рекомендует украинцам перенести поездки в Барселону и пригороды на другой день. По данным СМИ, протесты в Испании проходят по причине ареста 9 бывших руководителей движения за независимость Каталонии.

Протестующие блокируют автомобильные дороги и железнодорожные пути, разбивают автомобили правоохранителей.