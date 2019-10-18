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Парламент поддержал за основу проект госбюджета на 2020 год

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Парламент поддержал за основу проект госбюджета на 2020 год

Верховная Рада поддержала за основу проект государственного бюджета на 2020 год № 2000.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал «Рада».

Документ представил нардеп от «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. По его словам, комитет обработал 2 тыс. 176 предложений депутатов, но не все они были обоснованными.

«В целом комитет предлагает учесть полностью или частично 772 предложения и отклонить 1404 предложения. Прежде всего, предлагается поддержать, во-первых, предложения по уточнению или исключению отдельных положений законопроекта для согласования с нормами Бюджетного кодекса и осуществления распределения не распределенных расходов на нацбезопасность и оборону, с учетом решения СНБО, и государственные капитальные вложения на основании решения предложений Межведомственной комиссии», — сказал Трухин.

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По его словам, также учтены отдельные предложения преимущественно социальной направленности — «о дополнительных расходах госбюджета в таких сферах как медицина — на приобретение лекарств и лечение граждан за рубежом; культура — на господдержку кинематографии и реализацию новых культурных проектов, сшивание страны, проект мобильности среди школьников, раскрытие туристического потенциала Украины и создание современного музея Украины, осуществление мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и другие очень насущные вещи; развитие Малой академии наук, развитие спорта, модернизацию базы олимпийской подготовки спортсменов, развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию».

Кроме того, рекомендуют увеличить расходы на инвестирование природоохранных мероприятий; предусмотреть субвенции местным бюджетам на создание и ремонт спортивных комплексов при школах; социально-экономическое развитие территорий, строительство и ремонт спортивных бассейнов, дворцов спорта; компенсации оплаты труда работников детских и юношеских спортивных школ.

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Отметим, парламент обязан принять во втором чтении проект госбюджета на 2020 год до 20 ноября текущего года.

Как сообщалось, проект бюджета на 2020 год № 2000 внесли в Верховную Раду 15 сентября. Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Министр финансов Оксана Маркарова 20 сентября представила в парламенте законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Верховная Рада приняла документ для дальнейшей работы.

Верховная Рада, бюджет-2020
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