Госаудитслужба вернулась под контроль Минфина

Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.

Об этом сообщила в Facebook глава Минфина Оксана Маркарова.

«Кабмин своим решением после более 3 лет вернул Государственную Аудиторскую службу под руководство Минфина.

Поэтому с понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты», — отметила министр.

По ее словам, Госаудитслужба не будет дублировать функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей.

«В ближайшее время выйдем с предложениями по реформированию службы», — добавила Маркарова.

Государственная аудиторская служба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, которая, в свою очередь, заменила Главное контрольно-ревизионное управление.