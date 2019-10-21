Госаудитслужба вернулась под контроль Минфина

Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.
Об этом сообщила в Facebook глава Минфина Оксана Маркарова.
«Кабмин своим решением после более 3 лет вернул Государственную Аудиторскую службу под руководство Минфина.
Поэтому с понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты», — отметила министр.
По ее словам, Госаудитслужба не будет дублировать функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей.
«В ближайшее время выйдем с предложениями по реформированию службы», — добавила Маркарова.
Государственная аудиторская служба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, которая, в свою очередь, заменила Главное контрольно-ревизионное управление.
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